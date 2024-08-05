Limasol'da 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Limasol’da tasarruflarında 9 kilo uyuşturucu ve yüzlerce çatapat bulunduran iki kişinin tutuklandığı belirtildi.

Politis gazetesi, Rum Narkotik Şube polislerinin bir ihbar üzerine takibe aldığı 26 yaşındaki şahsın aracında az miktarda uyuşturucu, kaldığı evde ise 9 kilo hintkeneviri, 52 gram kokain, bir adet tartı, bin bir adet çatapat tespit ettiğini yazdı.

Polisin, 26 yaşındaki şahsı yanı sıra aynı evde ikamet eden 31 yaşındaki şahsı da tutukladığını yazan gazete, Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlıların haklarında sekiz gün tutukluluk emrinin verildi.