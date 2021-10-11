Limasol’da Açık Alanda Büyük Miktarda Patlayıcı Bulundu

Limasol’a bağlı Zakaki bölgesinde bir tarlada, geçtiğimiz Cumartesi akşamı 825 gram ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildiği haber verildi.

Aldığı ihbarı değerlendiren Rum polisinin, tarlada bir kutunun içerisinde 560 gram ağırlığında TNT tipi ve 265 gram ağırlığında da “Semtex-H” tipi patlayıcı ele geçirdiğini yazan Alithia gazetesi, ilk bilgilere göre patlayıcıların büyük bir alanı yerle bir edebileceğini ve polisin konuyla ilgili araştırmalarının sürdüğünü ekledi.