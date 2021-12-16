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Limasol’da Afrikalıların Oluşturduğu Örgüt Rum İçişleri Bakanlığı’ndan Onay İstiyor

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 “Indigenous People of Biafra” (IPOB) adlı, Afrikalıların oluşturduğu bir örgütün Limasol’da yapılandığı ve Rum İçişleri Bakanlığı’ndan “yasal örgüt” izni alabilmek için başvuruda bulunduğu bildirildi.
Limasol’da Afrikalıların Oluşturduğu Örgüt Rum İçişleri Bakanlığı’ndan Onay İstiyor

 “Indigenous People of Biafra” (IPOB) adlı, Afrikalıların oluşturduğu bir örgütün Limasol’da yapılandığı ve Rum İçişleri Bakanlığı’ndan “yasal örgüt” izni alabilmek için başvuruda bulunduğu bildirildi.


Alithia gazetesi “Terör Örgütü Yemini” başlığıyla aktardığı haberinde, Rum polisinin sosyal medyada dolaşan, IPOB örgütünün yeni üyelerinin “yemin törenine” ait görüntüleri incelemeye aldığını yazdı.


Gazete, IPOB’un Nijerya’da faaliyet gösteren bir otonom örgüt olduğunu ve hedefinin, Nijerya’nın doğusunda bağımsız Biafra Devleti yaratmak olduğunu ancak Nijerya Hükümeti’nin IPOB’u terör örgütü addettiğini kaydetti.
Haberde, IPOB üyelerinin Rum İçişleri Bakanlığı’na başvuruyu yaptıkları ve yanıt bekledikleri ifade edilirken, Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM’ın, Nijerya’nın terör örgütünün Limasol’da yapılanmış olmasına tepki gösterdiği belirtildi.

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