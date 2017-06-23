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Limasol’da alkollü kişi etrafa ateş ederek paniğe neden oldu

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Limasol’da alkollü kişi etrafa ateş ederek paniğe neden oldu
Limasol’a bağlı Trimiklini köyünde ikamet etmekte olan ve alkol sorunu bulunan 42 yaşındaki kişinin, etrafa av tüfeğiyle ateş etmeye başlamasıyla, bölge halkının panik olmasına neden olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, 42 yaşındaki kişinin, geçtiğimiz Çarşamba akşamı, aşırı alkollüyken, ateş açmaya başladığını yazdı.

Vatandaşların haber vermesiyle bölgeye gelen polise de söz konusu kişi tarafından ateş açıldığını yazan gazete daha sonra bu kişinin evden kaçtığını, karanlıktan yararlanarak saklanmayı başardığını belirtti.

Ateş açma olayıyla birilikte Özel Antiterör Birimi’nin de bölgeye çağrıldığını belirten gazete, alkollü kişinin daha sonra evine döndüğünü ve teslim olması konusunda ikna edildiğini yazdı.

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