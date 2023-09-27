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Limasol'da bir araçta yapılan aramada 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 3 tutuklu

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Limasol'da bir araçta yapılan arama sırasında 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Konu ile ilgili 3 kişi tutuklandı.
Limasol'da bir araçta yapılan aramada 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 3 tutuklu

Limasol'da bir araçta yapılan arama sırasında 10 kilo uyuşturucu tespit edildi. Meseleyle ilgili 47 ve 44 yaşlarında iki erkek ile 33 yaşında bir kadın tutuklandı.

Rum polisine göre, 44 yaşındaki adam ilk olarak 33 yaşındaki kadınla birlikte araba kullanırken yakalandı ve ardından aracın bagaj bölümünde yapılan aramada 4,7 kg uyuşturucu içeren iki plastik paket ele geçirildi.

44 yaşındaki adamın üst aramasında, az miktarda uyuşturucu ve 2 bin 925 euro tutarında para ortaya çıktı.

Her iki zanlı da suçlarından dolayı tutuklanarak gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında 47 yaşındaki şahsın aracı durduruldu ve yapılan aramada polis üç cep telefonu ve toplam 2 bin 150 euro buldu.

Daha sonra polis, 44 yaşındaki kişinin Limasol köyündeki evinde arama yaptı ve yaklaşık 5,7 kg uyuşturucu içeren dört paket daha buldu.

Soruşturma devam ederken 3 şüpheli hakkında da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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