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Limasol’da bir dövizci 40 bin dolar dolandırıldı

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Limasol’da bir dövizci, 60 yaşındaki yabancı uyruklu bir kişi tarafından 40 bin dolar dolandırıldı.
Limasol’da bir dövizci 40 bin dolar dolandırıldı

Limasol’da bir dövizci, 60 yaşındaki yabancı uyruklu bir kişi tarafından 40 bin dolar dolandırıldı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Limasol’da bir dövizciye giden yaklaşık 60 yaşlarında yabancı uyruklu bir şahsın, elindeki Eurolara karşın 40 bin ABD doları almak istediğini belirterek tırnakçılık yöntemiyle 40 bin doları çaldığını yazdılar.

Gazete, söz konusu şahsın, daha önceden birkaç kez söz konusu dövizciye giderek ufak miktarlar bozdurduğunu, bu sefer ise 40 bin dolar almak istediğini belirterek dövizcinin kendisine verdiği dolarları iki ayrı poşete koyarak dövizcinin tezgahına, söz konusu dolarlara karşılık gelen Euro’ları araçtan alıp geleceğini söyleyerek bıraktığını yazdı.

Şahsın dükkandan çıktığını ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen dönmediğini belirten gazete, dövizcinin ise tezgah üstündeki poşeti açtığında içerisinde 1 ve 5 dolarlık banknotlardan oluşan toplamda 409 dolar olduğunu gördüğünü aktardı.

Haberde, şahsın Rusya veya Ukrayna uyruklu olduğunun düşünüldüğü de belirtildi.

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