Limasol’da Bir Okulda Başlayan Covid 19 Bulaş Zinciri 35 Kişiye Ulaştı

Limasol’da bir ilkokulda başlayan Covid 19 bulaş zinciri, 35 kişiye ulaştı.

Alithia, Limasol’da bir ilkokulda, öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 35 kişilik bir grubun koronavirüs kaptıklarının belirlendiğini yazdı.

Habere göre, sadece bir sınıftan 12 öğrencinin virüslü oldukları tespit edilirken, bazı öğrencilerin semptom göstermelerine karşın okula gitmeleri, bulaş zincirinin büyümesine sebep oldu.

Hasta ve temaslıların karantinaya alındığı okulun Pazartesi günü açılacağı da vurgulandı.