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Limasol’da Bir Şirkete Ait Konteynerden Çok Büyük Miktarda Tabanca ve Av Tüfeği Fişeği Çalındı

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Limasol’da Bir Şirkete Ait Konteynerden Çok Büyük Miktarda Tabanca ve Av Tüfeği Fişeği Çalındı
Limasol’da Bir Şirkete Ait Konteynerden Çok Büyük Miktarda Tabanca ve Av Tüfeği Fişeği Çalındı

Rum polisinin, Limasol’daki bir şirket binasının dışında bulunan konteyner içerisindeki on binlerce tabanca ve av tüfeği fişeğinin çalınması konusunu araştırmakta olduğu haber verildi.

Rum polisinin, Limasol’daki bir şirket binasının dışında bulunan konteyner içerisindeki on binlerce tabanca ve av tüfeği fişeğinin çalınmasının ardından, olayın faillerini aramasının yanında, patlayıcıları güvenli bir şekilde muhafaza etmediği için şirket sahibinin de olası sorumluluklarını araştırmakta olduğunu yazan Alithia gazetesi, polisin patlayıcı maddelerin suç unsurlarının eline geçmesinden endişe duyduğunu kaydetti.

Rum polisinin araştırmalarının merceğinde kapalı devre kamera sistemleri ile tasarruflarında mermi bulunan iki başka davanın bulunduğunu yazan gazete, lisanslı bir silah ithalatçısı-ihracatçısına ait konteynerden toplamda 17 bin Euro değerinde 9mm’lik 114 bin tabanca mermisi ile 11 bin Euro değerinde 50 bin av tüfeği fişeği çalındığını belirtti.

Gazete “elde ettiği bilgilere dayanarak” işadamının silah ve mühimmat ithalatı ve ihracatı alanında faaliyet gösterdiğini ekledi.

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