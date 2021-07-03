Limasol'da büyük yangın (VİDEO)

Limasol ilçesine bağlı Arakapas’ta büyük yangın. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı evleri sardı, çok sayıda ev yandı..

Arakapas'da mahalle sakinleri köyü boşaltırken, evler ve arabalar ateşe teslim oldu; diğer köyler ihtiyati olarak boşaltıldı.

Öğle saatlerinde başlayan ve hala devam eden yangın, tahliye edilen Melini, Eptagonia, Sykopetra ve Odou köylerine sıçradı.

İtfaiye tarafından birçok cephede alevler arasında büyük mücadele verildiği bildirildi.

Cyprus Time’da yer alan habere göre; kara ve hava kuvvetleri yangını durdurmak için büyük bir savaş verirken, etkilenen bölgelerin sakinleri korku içinde evlerinden kaçıyor.