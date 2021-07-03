  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Limasol'da büyük yangın (VİDEO)

» »
Limasol ilçesine bağlı Arakapas’ta büyük yangın. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı evleri sardı, çok sayıda ev yandı..
Limasol'da büyük yangın (VİDEO)

Limasol ilçesine bağlı Arakapas’ta büyük yangın. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı evleri sardı, çok sayıda ev yandı..

Arakapas'da mahalle sakinleri köyü boşaltırken, evler ve arabalar ateşe teslim oldu; diğer köyler ihtiyati olarak boşaltıldı.

Öğle saatlerinde başlayan ve hala devam eden yangın, tahliye edilen Melini, Eptagonia, Sykopetra ve Odou köylerine sıçradı.

İtfaiye tarafından birçok cephede alevler arasında büyük mücadele verildiği bildirildi.

Cyprus Time’da yer alan habere göre; kara ve hava kuvvetleri yangını durdurmak için büyük bir savaş verirken, etkilenen bölgelerin sakinleri korku içinde evlerinden kaçıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneyde aşı portalı 16-17 yaş gurubu için çarşamba günü açıldı30 Haziran 2021 Çarşamba 10:45
  • Erdoğan'ın 20 Temmuz Ziyareti Öncesi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Güney Kıbrıs’a geliyor29 Haziran 2021 Salı 10:45
  • Güney Kıbrıs’ta 16-17 Yaş Gençler Aşılanıyor28 Haziran 2021 Pazartesi 19:00
  • İki toplumlu fotoğraf yarışması sonuçlandı!28 Haziran 2021 Pazartesi 11:26
  • Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi aşırı sıcaklar nedeniyle sarı alarm uyarısında bulundu28 Haziran 2021 Pazartesi 10:44
  • Rum Hükümet Sözcüsü, BM Genel Sekreteri’nin Türkiye’nin iki devletli çözüm talebini reddetmesi konusunda memnun27 Haziran 2021 Pazar 12:16
  • Anastasiades, AB’nin Güney Kıbrıs’ın görüşlerine dayanışma ve desteğinden memnun olduğunu belirtti26 Haziran 2021 Cumartesi 09:06
  • Ürdün Kralı yakında Kıbrıs’ı ziyaret edecek26 Haziran 2021 Cumartesi 09:02
  • Güney Kıbrıs ve Ürdün savunma sektöründe işbirliğini artırmaya yönelik ortak irade belirttiler26 Haziran 2021 Cumartesi 08:58
  • Güney kıbrıs’ta artan vaka sayısı endişe yaratıyor... 5 hint varyantı tespit edildi25 Haziran 2021 Cuma 10:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti