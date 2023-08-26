Limasol'da camiye molotof atıldı

Cumartesi sabah saat 01:15 civarlarında, Limasol'un Eski Liman bölgesindeki Ankara Caddesi üzerinde bulunan Cedit Camii ya da "Yeni Cami" kundaklama saldırısının hedefi oldu. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından atılan yanıcı maddeler hafif hasara yol açtı. Şahsın hareketleri caminin kapalı devre güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polise göre saldırı, saat 01.15'te kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin camiye yaklaşarak daha önce patlattığı sıvı yanıcı madde içeren şişelere sarılı kağıt havai fişekleri camiye fırlatmasıyla meydana geldi.





Yapılan caminin girişinde ve duvarlarında küçük çaplı hasara yol açtı.

Polis mensupları olay yerine giderek incelemelere başladı. Saldırı, polis tarafından teslim alınan caminin kapalı devre televizyon izleme sistemi tarafından kaydedildi.

Kamera kayıtlarında bir kişinin camiye yaya olarak yaklaştığı, iki yanıcı maddeyi patlattığı ve ardından fırlattığı görülüyor.

CUMA GÜNÜ CAMİDE TEPKİ

Dün öğle saatlerinde çoğunluğunu Suriye kökenlilerin oluşturduğu çok sayıda Müslüman Cuma namazı için caminin önünde toplandı. Polise göre, yetkililere haber vermeksizin ibadet edenlerin bir kısmı caddeye halı sererek Ankara Caddesi'ni kapattı, trafik sıkışıklığına ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Polis memurları olay yerine giderek ihtiyatlı bir şekilde düzeni sağlamaya çalıştı.



Çok sayıda Suriyeli daha sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı protesto etmek amacıyla kampın bulunduğu bölgeye doğru yürüyüşe geçti.