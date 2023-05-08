Limasol’da cinayet: 25 yaşındaki zanlı Erkan Alkan aranıyor

Limasol’da Germasoya'daki bir apartman dairesinde cesedi bulunan 35 yaşındaki bir kadının kasıtlı cinayet davası ile ilgili 25 yaşındaki Erkan Alkan'ın yakalanması için soruşturma yürütülüyor.
25 yaşındaki şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı ve arandığı bildirildi. 35 yaşındaki kadının, 7 Mayıs Pazar günü saat 01.00 sıralarında Potamos Yermasoya bölgesindeki apartman dairesinde ölü bulunduğu açıklandı.
Adli tıp görevlilerinin otopsi raporunda, kadının boğulma yoluyla suç teşkil eden bir eylemle öldürüldüğü bildirildi.
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