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Limasol’da cinayet girişimi: Polis bir Mısırlıyı arıyor

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Limasol’da pazartesi gecesi 41 yaşındaki Rum’a yönelik cinayet girişiminde bulunulduğu, Rum polisinin olayla ilgili 25 yaşındaki Shehata Seifeldin Sayed Hussein isimli Mısırlıyı aradığı bildirildi.
Limasol’da cinayet girişimi: Polis bir Mısırlıyı arıyor

Limasol’da pazartesi gecesi 41 yaşındaki Rum’a yönelik cinayet girişiminde bulunulduğu, Rum polisinin olayla ilgili 25 yaşındaki Shehata Seifeldin Sayed Hussein isimli Mısırlıyı aradığı bildirildi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre ikisi kardeş üç kişi, aralarındaki anlaşmazlıkları konuşmak üzere Hussein’in Ay. Fila’daki evine gitti.  Araçları ile evin önüne geldikleri anda Husseyin tabanca ile bir el ateş açtı.

Araçtakiler kaçmak için manevra yaparken Hussein ateş etmeye devam etti ve bunun neticesinde araçtakilerden 41 yaşındaki biri bacağından vuruldu.

Hussein’in koşarak bindiği kendi arabası ile olay yerinden uzaklaştığı, yaralanan şahsın ise hastaneye kaldırılarak ameliyat edildiği, hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

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