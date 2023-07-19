Limasol'da denizde ceset

Limasol’un doğu sahilindeki Enaeriu deniz bölgesinde dün bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, cesedin bir vatandaş tarafından bulunduğunu yapılan ilk incelemelerde cesedin katılaşması nedeniyle saatler önce öldüğünün tespit edildiğini yazdı.

Habere göre cesedin, bu yıl itibarıyla Limasol’da yasa dışı ikamet eden 29 yaşındaki Hint asıllı bir kişiye ait olduğu da belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.