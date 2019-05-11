Limasol’da EOKA B ile bağlantılı örgüt evi ortaya çıkarıldı

imasol’da, içerisinde otomatik silah ve mühimmat bulunan 1974 dönemine ait küçük bir örgüt evi ortaya çıkarıldığı haber verildi.

Haravgi, Limasol’da son 25 yıldır kullanılmayan bir apartmanın yıkım işlemleri sırasında ortaya çıkarılan örgüt evinin EOKA B ile bağlantılı olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, yıkım çalışmaları yapan ekip, Perşembe günü apartmanın zemin katındaki bir dairenin banyo duvarını yıkarken, duvar içerisine gizlenmiş 5 adet SHE marka otomatik tüfek, 1 adet FN tipi otomatik tüfek ve 5 adet de eski tip ve markası bilinmeyen otomatik tüfek yanında çok sayıda çeşitli çap ve kalibrede mermi buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giderek silah ve mermileri emare olarak alan polis, silahların suç faaliyetlerinde kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor. Polis ayrıca, silahların içerisinde bulunduğu dairede son yaşayan kişiyi arıyor.