  • BIST 88.533
  • Altın 247,380
  • Dolar 6,0672
  • Euro 6,8203
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Limasol’da EOKA B ile bağlantılı örgüt evi ortaya çıkarıldı

» »
imasol’da, içerisinde otomatik silah ve mühimmat bulunan 1974 dönemine ait küçük bir örgüt evi ortaya çıkarıldığı haber verildi.
Limasol’da EOKA B ile bağlantılı örgüt evi ortaya çıkarıldı

Haravgi, Limasol’da son 25 yıldır kullanılmayan bir apartmanın yıkım işlemleri sırasında ortaya çıkarılan örgüt evinin EOKA B ile bağlantılı olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, yıkım çalışmaları yapan ekip, Perşembe günü apartmanın zemin katındaki bir dairenin banyo duvarını yıkarken, duvar içerisine gizlenmiş 5 adet SHE marka otomatik tüfek, 1 adet FN tipi otomatik tüfek ve 5 adet de eski tip ve markası bilinmeyen otomatik tüfek yanında çok sayıda çeşitli çap ve kalibrede mermi buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giderek silah ve mermileri emare olarak alan polis, silahların suç faaliyetlerinde kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor. Polis ayrıca, silahların içerisinde bulunduğu dairede son yaşayan kişiyi arıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seri cinayetle ilgili araştırmalar sürüyor09 Mayıs 2019 Perşembe 13:55
  • DİSİ’den AKEL’e “Türk saldırganlığını” politik silahlarla püskürtme çabasına destek vermesi çağrısı09 Mayıs 2019 Perşembe 13:12
  • Küçük çocukları 3’üncü kat balkonuna attı09 Mayıs 2019 Perşembe 13:09
  • Kayıp Şahıslar Komitesi’ne atanan Leonidas için tören düzenlendi09 Mayıs 2019 Perşembe 12:08
  • Afrodit yatağıyla ilgili müzakereler sürüyor09 Mayıs 2019 Perşembe 12:07
  • Spehar liderlerle yaptığı istişarelerin gündemine BM Barış Gücü’nü aldı08 Mayıs 2019 Çarşamba 12:25
  • Rum Polis Genel Müdürü dün yemin etti08 Mayıs 2019 Çarşamba 12:21
  • Kırmızı Göl’deki aramalar sonuçsuz08 Mayıs 2019 Çarşamba 12:05
  • Anastasiadis'ten Erdoğan’a yanıt: “Uluslararası hukuk Kuran’da yazmaz”08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:40
  • Güneyin gündemi "Fatih"07 Mayıs 2019 Salı 13:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti