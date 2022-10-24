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Limasol’da eroin çetesi çökertildi

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Güney Kıbrıs Polisi Narkotik Şube (İKAN) ekiplerinin, Limasol’daki “Kahramanlar Meydanı”nda bulunan umumi tuvaletlerde eroin satışı yapıldığı ve kullanıldığına dair ihbar üzerine düzenlediği operasyonda, eroin satışı yapan çeteyi çökerttiği bildirildi.
Limasol’da eroin çetesi çökertildi

Hindistan uyruklu kişilerden oluşan çetenin cumartesi günü polis tarafından gözaltına alındığını yazan Fileleftheros gazetesi, ilk olarak bölgede şüpheli hareketler sergileyen 23 yaşındaki çete üyesinin, akabinde de tuvalette bulunan 24 ve 29 yaşındaki diğer iki Hintlinin tespit edildiğini kaydetti.

Gazete, 23 yaşındaki şahsın tasarrufunda iki adet, içerisinde eroin kalıntısı bulunan kullanılmış şırınga; tuvaletlerde yapılan aramada da içerisinde 17 gram eroin bulunan 15 paket ile üzerinde eroin kalıntısı tespit edilen hassas terazi bulunduğunu kaydetti.

Haberde, Hintlilerin, eroini kendilerinin kullandığını ve satış yapmadıklarını söyledikleri, ancak yapılan araştırmada, başkalarına uyuşturucu sattıklarının ortaya çıktığı ifade edildi.

Gazete, Hintlilerin Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde 4’er günlük tutukluluk emri verildiğini yazdı.

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