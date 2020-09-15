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Limasol'da feci kaza! Hamile kadın hayatını kaybetti!

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Limasol’da Meydana Gelen Trafik Kazasında Hamile ve İki Çocuk Annesi 18 Yaşındaki Bir Kadın Hayatını Kaybetti
Limasol'da feci kaza! Hamile kadın hayatını kaybetti!

Limasol kazasına bağlı “Kivides-Kandu” anayolunda dün gece yarısı meydana gelen bir trafik kazasında, hamile, aynı zamanda 17 ve 5 aylık iki bebek sahibi olan 18 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği, arabayı kullanan 21 yaşındaki eşinin ise ciddi şekilde yaralandığı haber verildi.

Limasol Trafik Polisinden elde edinilen bilgilere göre, hayatını kaybeden kişinin Limasol sakini Katerina Haralambus olduğunu bildiren Rum haber kaynakları, Haralambus’un, 21 yaşındaki eşinin kullandığı aracın kontrolünü kaybedip defalarca takla attıktan sonra, bir evin duvarına çarpması sonucunda hayatını kaybettiğini belirtti.
Kadının kaza sonucunda araçtan fırladığı ve hayatını kaybettiği belirtilirken, ciddi şekilde yaralanan eşinin ise tedavi için Limasol Genel Hastanesine sevk edildiği, öte yandan sürücüden toksikolojik test için kan örneği alındığı ifade edildi.

 

HAMİLE BİR KADINA ATEŞ AÇILDI
Rum haber kaynaklarında yer alan başka bir haberde ise, “Mağusa” bölgesindeki hastaneye dün akşam yaralı bir kadının götürüldüğü haber verildi.
Hamile olan kadının sırtında av tüfeğinden çıkan saçmaların yol açtığı yaralar bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili olarak kadının eski partnerinin tutuklandığı ifade edildi.

Kadının sağlık durumunun istikrarlı olduğu ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

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