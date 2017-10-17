Limasol’da Grivas anıtı ve müzesi karşıtı gösteri

Limasol’da, dün akşam, toplanan halkın, EOKA B kurucusu Grivas’ın anısına yapılacak herhangi bir faaliyete “güçlü bir hayır” dediği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Limasol’da toplanan halkın, Limasol Belediye Meclisi’nin, Grivas için müze ve anıt yapılması kararına “hayır” yanıtı verdiğini yazdı.

Habere göre gösteriye katılanlar “Bize Grivas’ı anımsatmak için anıta gerek yok-bize her gün Beşparmaklar Anımsatıyor-EOKA B Grivas katiller” gibi sloganlar attı

LİMASOL BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Alithia gazetesine göre Limasol Belediye Başkanı Nikolas Nikolaidis Grivas konusundaki tepkilerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Limasol Belediye Meclisi’nin Yüksek Mahkeme’nin kararına uymasından başka bir seçeneğinin bulunmadığını belirtti.

Nikolaidis, “Grivas’ın mezarlığına anıt yapılmasına ilişkin şehircilik iznini verilmesinin ret edilmesi, Belediyeyi, yeni yargı süreçleri ve yüklü tazminatlar konusunda zor durumda bırakmış olacaktı” şeklinde ifade kullandı.

Nikolaidis, 2008 yılında o dönemdeki Belediye Meclisi’nin siyasi nedenlerden dolayı bu alana anıt yapılması için şehircilik izni verilmesini ret ettiğini ardından ise başvuruda bulunanların Yüksek Mahkeme’ye gittiğini anımsattı.