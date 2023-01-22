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Limasol'da Grivas'ın anıldığı alanda olaylar yaşandı

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Limasol’da, Yeorgios Grivas Digenis’in sığınağının ve mezarının bulunduğu bölgede bu sabah ciddi olayların yaşandığı belirtildi.
Limasol'da Grivas'ın anıldığı alanda olaylar yaşandı

Limasol’da, Yeorgios Grivas Digenis’in sığınağının ve mezarının bulunduğu bölgede bu sabah ciddi olayların yaşandığı belirtildi.

Kıbrıs Devlet Radyosu ve Televizyonu RIK, olayların  bu sabah saat 10:00’dan kısa bir süre sonra, Grivas için yapılan anma töreni çerçevesinde, genç grupların rahatsızlık yaratmaya, tartışmaya başlaması ve ardından birbirlerine taş atmasıyla başladığını belirtti.

Haberde olayların daha sonra yan sokaklara sıçradığı, park halindeki araçlara, vitrinlere ve çöp bidonlarına zarar verildiği belirtilirken yaşanan olaylar nedeniyle bazı polislerin de yaralandığı ifade edildi.

Habere göre çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet polisinin bölgeye sevk edilmesiyle olay kontrol altına alındı.

Bölgede, polis tarafından delil olarak alınan, molotof kokteylleri, sopalar ve taşların da bulunduğu ifade edildi.  

Haberde, “EOKA Mücadelecileri Derneği”nin olası bir olayın çıkması ihtimalinden daha önce söz ettiğini ve polisten önlem almasını istediği de anımsatıldı.

Yaklaşık on gün önce de Grivas’ın sığınağının yanında bulunan “Digenis” isimli milliyetçi derneğe zarar verilmişti.

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Fotoğraflar: Cyprus Mail

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