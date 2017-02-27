Limasol’da her yıl düzenlenen Limasol Karnavalı sonlandı

Limasol’da her yıl düzenlenen ve bu yıl 10 gün sürecek olan “Limasol Karnavalı Pazar gün eğlenceli etkinliklerle başladı.

Detay Kıbrıs Gazetesi Karnaval'ın en renkli gününde yaşananları derledi.19 Şubat'ta başlayan Karnaval dün Büyük Geçişle sona erdi.Süslenmiş karnaval araçları ve kılık değiştirmiş karnavalcılar, geçit törenine Ay Nikolas çemberinde başlayıp Simillidi ışıklarında sona erdi. Kıbrıs'lı Türk vatandaşlarında Karnavala ilgisi büyüktü. Pek çok Kıbrıs'lı Rum ve Kıbrıs'lı Türk'ün yanı sıra turistlerinde dikkatini çeken bir Karnaval oldu. Kızılderiliden Süper Kahramanlara Pokemon'dan Şeytanlı Melekli gösterilere bir çok renkli görüntü ortaya çıktı. İşte o görüntülerden sizler için derlediklerimiz..

Batman-Superman gibi çizgi roman karakterlerinin kostumleri karnavalda yer aldı.

Kızılderili kostumler de oldukça dikkat çekiciydi.

Son zamanlarda tekrardan popüler olan Pokemon'da Karnavalda yerini aldı.

Güvenliği sağlamak amacıyla orada bulunan polis araçları da karnavaldan nasibini aldı.