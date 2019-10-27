Lİmasol'da Hortum

Güney Kıbrıs’ta Limasol bölgesinde etkisini arttıran rüzgar hortum çıkmasına neden oldu.
Deniz üzerinde oluşan dev hortum korku yarattı. Hortumu fark edenler cep telefonu ile doğa olayını görüntülemeye çalıştı.
Güney Kıbrıs’ta Limasol bölgesinde etkisini arttıran rüzgar hortum çıkmasına neden oldu.
Deniz üzerinde oluşan dev hortum korku yarattı. Hortumu fark edenler cep telefonu ile doğa olayını görüntülemeye çalıştı.
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