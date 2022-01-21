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Limasol’da İki Araç Kundaklandı

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Limasol’da İki Araç Kundaklandı
Limasol’da İki Araç Kundaklandı

Limasol’da dün sabaha karşı, 24 yaşındaki bir kadına ait aracın yanıcı madde dökülerek kundaklandığı bildirildi.


Haravgi gazetesi, aracı kundaklamak için dökülen yanıcı maddenin çok fazla olduğunu ve 24 yaşındaki kadına ait aracın yanında bulunan başka bir aracın da yandığını yazdı.


Haberde, itfaiyenin tüm çabasına rağmen her iki aracın da kullanılamaz hale geldiği ve kundaklamayı kimin yaptığının tespit edilmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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