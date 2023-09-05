Limasol'da ırkçı saldırılar protesto edildi..

Limasol'da önceki gün yaşanan ırkçı saldırılar AKEL'in çağrısı ile yapılan miting ile dün akşam protesto edildi..

Kıbrıs'ın dört bir yanından gelen 1,000'den fazla kişi Pazartesi akşamı Akel tarafından düzenlenen anti-faşist bir protestoya katılmak üzere Limasol'a akın etti.





Protesto, geçtiğimiz Cuma günü kentte göçmenlere yönelik şiddet ve mülklerinin tahrip edilmesiyle sonuçlanan göçmen karşıtı ayaklanmalara tepki olarak düzenlendi.



Merhum Başkan Dimitris Hristofyas'ın eşi Elsie Hristofyas'ın yanı sıra çok sayıda Akel milletvekili de törene katıldı. Ayrıca hatırı sayılır bir polis varlığı da vardı.



2006'dan bu yana Kıbrıs'ta yaşayan İran vatandaşı protestocu Abdolah Saber Cyprus Mail'e yaptığı açıklamada "İnsanların evlerini inşa edenler Suriyeliler ve Bangladeşliler. Onlar giderse bu işleri kim yapacak?" dedi.



Bu sırada protestocuların toplandığı alanda anti-faşist sloganlar ve şarkılar yükseliyordu.

"Faşizme hayır! Aşırı sağa hayır! Eylemlerine ve düzenledikleri katliamlara karşı daha fazla hoşgörü yok! Irkçı söylemlere hayır! Hoşgörüsüzlüğe hayır!" Akel lideri Stefanos Stefanou kalabalığa seslendi.



"Buraya aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve hükümetinden sıradan insanların canlarını ve mallarını korumalarını talep etmek, Klorakas ve Limasol'da gördüğümüz gibi aşırı sağcı şiddete kararlı ve etkili bir yanıt verilmesini istemek için geldik." diyerek geçen hafta başında Baf'ta yaşanan olaylara atıfta bulundu.



Hristodulidis hükümetinin "nefret olayları ve pogromlarla başa çıkmakta başarısız olduğunu" ve Hristodulidis'in "olayları organize eden ve bu olaylarda yer alanları tespit edip adalete teslim etmesi gerektiğini" söyledi.

Hükümetin bu tür olayların tekrarlanmasını önleyecek ve cezalandıracak siyasi iradeye sahip olup olmadığının değerlendirileceğini de sözlerine ekleyerek, hükümeti meydana gelen vandalizmin yol açtığı zararı kayıt altına almaya ve zarar gören mülk sahiplerine tazminat ödemeye çağırdı.



Ayrıca, "insanlığa, dayanışmaya ve uluslararası hukuka dayalı" entegre bir göç politikasının tasarlanmasını ve uygulanmasını talep etti ve daha sonra bunun yapılması için "derhal, acil bir ihtiyaç" olduğunu söyledi.



Cuma günü yaşanan olaylarla ilgili olarak doğrudan konuşan Bakan, "kimse olanlara şaşırmış gibi davranamaz. Bu tamamen öngörülebilir bir şeydi. Faşist yılanın yumurtası yıllarca kuluçkaya yatırıldı."



Buna katkıda bulunan faktörler arasında "bir göç politikasının olmaması" ve on yıllık Disy yönetiminin yer aldığını söyledi."Anastasiades hükümeti, binlerce mülteci ve göçmeni Kıbrıs gibi cephe ülkelerine hapseden tüm kararları Avrupa düzeyinde kabul ederken, göç akışını idare etmek için gerekli önlemleri zamanında almadı" dedi.



"Disy hükümetinin, diğer partilerin ve medyanın neo-Nazi Elam ve daha geniş anlamda aşırı sağ ile kur yaptığı ilişkiler de durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Birlikte, Kıbrıslıları göçmenlerle karşı karşıya getiren, korku ve nefreti besleyen bir retorik geliştirdiler."



Klorakas ve Limasol'daki olayları "utanç anları, insanlığın başka zamanlarda yaşadığı en karanlık, en çürümüş ve insanlık dışı şeyleri hatırlatan görüntüler" olarak nitelendirdi.



"Aşırı sağcı kapüşonlu adamlar sırf yabancı oldukları ya da yabancı göründükleri için insanları dövüyorlar. Olması gerekenden daha esmer göründükleri için insanlara vurdular... Hayatlarını kazanmak için dürüstçe çalışan insanlara vurdular. Kıbrıs'ı korku içinde terk eden turistleri dövdüler. Kıbrıslı Rumları ve medya çalışanlarını orada oldukları için dövdüler. Mülkleri tahrip ettiler, yağmaladılar, soydular, masum insanları terörize ettiler" dedi.



Konuşmasını "bunun geçmeyeceğini" ve kendisinin ve protestocuların "insanlığın, dayanışmanın ve demokrasinin Kıbrıs'ını" "savunmaya devam edeceklerini" söyleyerek tamamladı.