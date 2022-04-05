Limasol'da Kalabalık Bir Grup Arasında Çıkan Kavgada İki Kişi Yaralandı

Limasol’da pazar gecesi, yaklaşık 30 kişinin karıştığı büyük bir kavga çıktığı ve olay sonucu iki kişinin hastanelik olduğu, iki kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Politis gazetesi, 30 kişilik grubun 3 kişiye tuğla, demir sopa, odun ve içinde zehirli gaz bulunan spreylerle saldırdığı kavgada, 22 ve 30 yaşındaki iki kişinin yaralanarak Limasol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını; 18 ve 19 yaşındaki iki gencin de Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve aleyhlerinde dörder günlük tutukluluk emri verildiğini yazdı.

Haberde, olayla ilgili başka isimlerin de aranmakta olduğu ifade edildi.