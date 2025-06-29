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Limasol’da Kıbrıs Türk mahallesinde istimlak kararı

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Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımına ilişkin önemli değişiklikler öngören yasanın Rum Meclisi’nin ilgili komitesinde görüşülmesinin tamamlandığı, yeni yasanın 10 Temmuz tarihinde meclis onayına sunulacağı bildirildi.
Limasol’da Kıbrıs Türk mahallesinde istimlak kararı

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımına ilişkin önemli değişiklikler öngören yasanın Rum Meclisi’nin ilgili komitesinde görüşülmesinin tamamlandığı, yeni yasanın 10 Temmuz tarihinde meclis onayına sunulacağı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı ve AKEL Milletvekili Nikos Kittiros’un konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk taşınmazlarının idaresi ve kullanımını düzenleyen yeni maddelere değindiğini yazdı.

Habere göre Kettiros, Kıbrıs Türk taşınmazlarına ilişkin yeni düzenlemede; Kıbrıs Türk evlerinin kiralanmasına yedi yıllık zaman sınırlaması getirilmesi, kira bedellerinin piyasanın yüzde 60’ına tekabül edecek şekilde düzenlenmesi, kullanıma açılacak taşınmazların listesinin her üç ayda bir duyurulması, tarım arazilerinin kiracının mirasçıları tarafından da kullanılabilmesi, taşınmazların ve tarım arazilerinin kiralanmasında şeffaflık ilkesi ve kriterlerin baz alınması, Kıbrıs Türk taşınmazına yatırım yapan ancak sağlık sorunları nedeniyle artık çalışamayacak duruma gelen kişilerin söz konusu taşınmazları, belirli şartlar altında, başka bir göçmene kiralayabilmeleri ve emeklilere, çiftçi olmasalar dahi, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına küçük tarım arazileri verilebilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Kettiros, söz konusu düzenlemelerin 10 Temmuz’da Rum Meclisi’nin onayına sunulacağını da vurguladı.

Limasol’daki “Ferzit Paşa” mahallesi istimlak ediliyor

Öte yandan Politis gazetesi, Limasol’da Kıbrıs Türk mahallesinde, “Ferzit Paşa” bölgesinde bulunan bir arazinin istimlak kararının alındığını yazdı.

Gazete, Limasol Belediye Meclisi’nin, 5 bin metrekareden büyük olan söz konusu arazinin yeşil alan, araç parkı vb. amaçlı kullanımı amacıyla istimlak edilmesi kararını aldığını yazdı.

Söz konusu arazinin, eski liman ve Limasol Marinasında yaşanan kalkınmadan doğan ihtiyaçların karşılanması amacıyla, yaklaşık 2 milyon Euro bedel karşılığında istimlak edilmesinin öngörüldüğünü belirten gazete, arazinin Kıbrıs Türk mahallesinde olduğunu belirtmesine karşın Kıbrıs Türk taşınmazı olup olmadığına ise değinmedi.

Gazete, söz konusu arazinin daha önce bir İsrailli tarafından, yatırım karşılığı yüzde 50’sinin belediyeye verilmesi teklifiyle talep edildiğini ancak bu teklifin belediye tarafından reddedildiğini de belirtirken, istimlak edilecek alanın haritasının fotoğrafına da haberde yer verdi.

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