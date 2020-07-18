Limasol’da LNG Gemileri İçin Eğitim Merkezi

“Bernhard Schulte Shipmanagement” (BSM) isimli şirketin, dünyanın her yerinden gemicilere LNG taşıyan veya LNG yakıtıyla çalışan gemileri kullanma eğitimi vermek üzere Limasol’da bir Denizcilik Eğitimi Merkezi kurduğu, eğitimin verileceği çok gelişmiş simülatörün de devreye sokulduğu haber verildi.

Fileleftheros “LNG Gemilerine Dair Uluslararası Eğitim Merkezi” başlıklı haberinde akaryakıt tankerleri için eğitim veren benzer merkezlerin Bombay, Manila ve Polonya’da da bulunduğunu ancak Limasol’daki merkezde özel olarak düzenlenen salona kurulan yeni simülatörün çok daha üst teknoloji ürünü olduğunu yazdı.