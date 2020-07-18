  • BIST 118.786
  • Altın 399,042
  • Dolar 6,8520
  • Euro 7,8389
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAPCR test ücretlerinde indirim!

Limasol’da LNG Gemileri İçin Eğitim Merkezi

» »
Limasol’da LNG Gemileri İçin Eğitim Merkezi
Limasol’da LNG Gemileri İçin Eğitim Merkezi

 “Bernhard Schulte Shipmanagement” (BSM) isimli şirketin, dünyanın her yerinden gemicilere LNG taşıyan veya LNG yakıtıyla çalışan gemileri kullanma eğitimi vermek üzere Limasol’da bir Denizcilik Eğitimi Merkezi kurduğu, eğitimin verileceği çok gelişmiş simülatörün de devreye sokulduğu haber verildi.

Fileleftheros “LNG Gemilerine Dair Uluslararası Eğitim Merkezi” başlıklı haberinde akaryakıt tankerleri için eğitim veren benzer merkezlerin Bombay, Manila ve Polonya’da da bulunduğunu ancak Limasol’daki merkezde özel olarak düzenlenen salona kurulan yeni simülatörün çok daha üst teknoloji ürünü olduğunu yazdı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasidis ile Miçotakis Ab’den “Söylem Değil Eylem” İstedi18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:54
  • Güney Kıbrıs'ta 1329 test 2 yeni vaka!17 Temmuz 2020 Cuma 18:55
  • Anastasiadis: "AB, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi 'yatıştırma' siyasetini denedi ancak başarısız oldu"17 Temmuz 2020 Cuma 16:45
  • GKRY Kemirgenlerle mücadelede için doğaya baykuş yuvaları yerleştiriliyor17 Temmuz 2020 Cuma 15:00
  • Sen Sinod Meclisi İle Rum Kilisesi’nden Aya Sofya’nın Camiye Dönüştürülmesine Tepki17 Temmuz 2020 Cuma 12:20
  • Akyar’ın İngiliz Üs Bölgelerinin İnkışafı Siyasi Beyanı Dışında Bırakılmasından Dolayı Hoşnutsuzluk17 Temmuz 2020 Cuma 11:50
  • Yorgacis’in Batık Krediler İle İlgili Listesi Konusunda Milletvekilleri Arasında Anlaşmazlık17 Temmuz 2020 Cuma 11:40
  • Cumhurbakanı Akıncı'nın Türkiye'ye Tepkisi Rum Basınında Da Gündem Oldu17 Temmuz 2020 Cuma 11:38
  • RUM Tarafı 4 Konuda KKTC’den İzahat İsteyecek17 Temmuz 2020 Cuma 11:18
  • Çocuk İstismarı Olaylarında Artış17 Temmuz 2020 Cuma 11:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti