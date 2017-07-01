Limasol’da ofise bomba

Limasol’da bir ofise bomba yerleştirildiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi dün saat 4.30 civarlarında taşınmaz mal alım-satımıyla ilgilenen bir ofisin girişine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu maddi hasar meydana gelirken, bölgede büyük bir gürültünün çıkmasıyla korkunun yaşandığını yazdı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğünü kaydeden gazete, ofis sahibi 33 yaşında Rus’un, bombayı kimin ve neden yerleştirdiği konusunda bir fikrinin olmadığını belirttiğini aktardı.