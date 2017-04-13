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Limasol'da otomatik tüfekle infaz

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Limasol'da otomatik tüfekle infaz
Rum yer altı dünyası ile ilişkileri nedeniyle Rum polisini defalarca meşgul eden Andreas Rodotheou (61) isimli Lefkoşalı tanınmış işadamı dün akşam Limasol’da cinayete kurban gitti.

Fileleftheros’un “Rodotheu’ya Pusu… Yakın Arkadaşının Yerasa’daki Yazlığında Otomatik Tüfekle İnfaz  Ettiler” başlığıyla manşete çektiği habere göre, cinayet dün gece saat 21.00 sularında, Rodotheu’nun yakın bir arkadaşının Limasol’un Yerasa yöresindeki yazlığında olduğu sırada işlendi.

Haberde yazlığın dere kıyısında bulunduğu, katil ya da katillerin derenin karşı yakasına pusu kurdukları ve Rodotheu’yu, tabağını mutfağa götürdükten sonra masaya dönmesinin ardından kalaşnikov tipi otomatik tüfekle vurdukları kaydedildi.

Rodotheu’ya önce tek kurşun isabet ettiği, ardından otomatik tüfekle çapraz ateş edildiği,  polisin olay yerinde yaptığı araştırmada, derenin karşı kıyısında çok sayıda mermi kovanı ve diğer bazı emareler bulduğu belirtildi.

Gazete yer altı dünyası ile ilişkilerinden dolayı Rum polisini daha önce birçok kez meşgul eden Rodotheu’nun öldürülmesi üzerine polisin tetikçi ya da tetikçileri bulmak için insan avı başlattığına dikkat çekti. 
Alithia haberi “Yerasa’da Cinayet… Andros Rodotheu Da Öldü… 61 Yaşındaki Maktul Yıllardır  Başka Şehirlerden Çetelerin Sürekli Hedefiydi” başlığıyla aktardı.

Gazete, Rodotheu’nun bu gazeteye 2010’da yaptığı bir açıklamada Lefkoşa’nın Rum kesiminde 2010’da ortaya çıkarılan cinayet planında asıl hedefin kendisi ve çevresinden kişiler olduğunu, ana sebebin ise başka ilçelerde faaliyet gösteren bazı kişilerin Lefkoşa’nın Rum tarafında  oynatılmakta olan şans oyunlarını kontrolleri altına almak istemeleri olduğunu söylediğini yazdı.

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