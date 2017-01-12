Limasol'da polis kılığına girmiş dolandırıcılar!

Polismiş gibi davranıp vatandaşı dolandırmaya çalışıyorlar...

Politis gazetesi, çete üyelerinden birinin 70 yaşındaki bir kadını arayarak, oğlunun bir kız çocuğuna arabayla çarparak öldürdüğünü ve kendisinin, 120 bin Euro karşılığında, oğlunun hapse girmemesini sağlayabileceğini söyleyerek para talep ettiğini yazdı.

Gazete, 70 yaşındaki kadının bu konuşmaya kanmayarak polise haber verdiğini ve polisten, son günlerde bu gibi vakalar yaşandığı yanıtını aldığını kaydetti.

Haberde, polisin söz konusu çeteyi tespit edebilmek için araştırma yaptığı belirtildi.