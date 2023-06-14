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Limasol’da rutin trafik kontrolünde uyuşturucu kuryesi yakalandı

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Limasol’da rutin trafik kontrolü çerçevesinde aracı durdurulan bir kişinin üzerinde çeşitli tür ve kalitede onlarca paket uyuşturucu ele geçirildi.
Limasol’da rutin trafik kontrolünde uyuşturucu kuryesi yakalandı

Haravgi’nin haberine göre, Limasol’da pazartesi akşamüzeri aracı durdurularak aranan 39 yaşındaki kişinin çantasında 40 paket halinde 69 gram hintkeneviri, 25 paket halinde 16 gram kokain, 10 paket halinde 13 gram ağırlığında hintkeneviri reçinesi, hintkeneviri içeren sarma sigara ve bir miktar para bulundu.

Rum polisi, uyuşturucu kuryesi olduğuna inandığı ve narko-test sonucu pozitif çıkan kişinin evinde de arama yaptı. Bu çerçevede 5 paket halinde 50 gram hintkeneviri ile 3 paket halinde 25 gram hintkeneviri reçinesi ele geçirdi.

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