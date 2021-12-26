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Limasol’da sabaha karşı yaşanan trafik kazasında 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Limasol’da sabaha karşı yaşanan trafik kazasında 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Limasol’da sabaha karşı yaşanan trafik kazasında 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Limasol’da sabaha karşı yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü, son derece kritik durumda Lefkoşa Hastanesi’nde tedavi altında bulunuyor.

31 yaşındaki genç, henüz bilinmeyen koşullar altında kullandığı motosikletin kontrolünü kaybetti, park halinde bulunan bir araca çarparak takla attı ve ikinci bir araca çarparak durdu.

Motosiklet sürücüsü önce Limasol Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kafa tasında çatlak olduğunun tespit edilmesinin ardından, durumunun ciddiyetinden dolayı Lefkoşa Hastanesi’ne götürüldü.

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