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Limasol'da uyuşturucu operasyonu

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Alithia gazetesi, şahsın mahkemeye sevk edildiğini ve 8 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini ekledi.
Limasol'da uyuşturucu operasyonu

Limasol Kaza Mahkemesinin geçtiğimiz günü tasarrufunda 400 gramdan fazla kokain ve yüklü miktarda para tespit edilen 36 yaşındaki bir şahsın, sekiz gün gözaltında kalmasına karar verdiği haber verildi.


Limasol’a bağlı bir köyde operasyon yapan Rum polisinin, bahse konu şahsın tasarrufunda 412 gram kokain ile 4 cep telefonu, 11 bin 545 Euro aynı zamanda 955 Türk lirası tespit ettiğini yazan Alithia gazetesi, şahsın mahkemeye sevk edildiğini ve 8 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini ekledi.

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