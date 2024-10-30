  • BIST 8940.76
  • Altın 3033.718
  • Dolar 34.2777
  • Euro 37.0994
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABM: İsrail, Lübnan’daki barış gücünün gözlem kulesini yıktı

Limasol’da yabancı uyruklu paket servis elemanlarına bir ayda 8 saldırı...

» »
Limasol’da bir ayda yabancı uyruklu paket servis elemanlarına yönelik 8 ırkçı saldırı meydana geldiği, dün sabaha karşı gerçekleştirilen yeni saldırıda bir Bangladeşlinin hastanelik olduğu bildirildi.
Limasol’da yabancı uyruklu paket servis elemanlarına bir ayda 8 saldırı...

Haravgi dün saat 02.00 sularında trafik ışıklarında bekleyen 28 yaşındaki Bangladeşli paket servis elemanına, yanına yaklaşan bir araçtaki 4 kişinin saldırdığını yazdı.

Habere göre paket servis elemanını, yüzüne sprey sıkarak etkisiz hale getiren saldırganlar, yere düşürdükleri elemanı tekme ve yumruklarla darp etti. Saldırganlar, yakındaki bir otelin güvenlik görevlisinin müdahalesi üzerine olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Bangladeşlinin başında, kalçası ve sırtında travma meydana geldiği saptandı.

Olayla ilgili iki kişinin tutuklandığını, iki kişinin daha arandığını yazan gazete Limasol polisinin, geçen Perşembe akşamı 4 gencin paket servis elemanına saldırmasıyla ilgili, elinde cop ile görülen bir şahsın fotoğrafını basına vererek halktan yardım istediğini anımsattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneydeki tutuklamalar... Alman emlakçı hakkındaki tüm suçlamaları ret etti18 Ekim 2024 Cuma 10:40
  • “Yunan süt ürünleri” şirketi hellim üretimi için Güney Kıbrıs’ta fabrika açtı12 Ekim 2024 Cumartesi 13:58
  • KKTC'deki Rum mallarının satışına karıştıkları gerekçesiyle tutuklanan Macar kadınlar, mahkemeye çıkarıldı!12 Ekim 2024 Cumartesi 13:43
  • New York öncesi Londra’da temaslarda bulunacak11 Ekim 2024 Cuma 12:00
  • Eva Kounzel için avukatı tarafından yapılan ara emri başvurusu reddedildi09 Ekim 2024 Çarşamba 17:26
  • Güney Kıbrıs ile İngiltere arasında savunma iş birliği programı imzalanacak04 Ekim 2024 Cuma 12:48
  • Güney Kıbrıs'ta Planlı provakasyona, planlı tutuklama03 Ekim 2024 Perşembe 12:17
  • Güney'de Temmuz ayı turizm gelirlerinde 'rekor'!01 Ekim 2024 Salı 11:58
  • Rum Polisini Verileri ABD’ye Aktarıyor30 Eylül 2024 Pazartesi 13:41
  • Rum mahkemesinin davayı görme yetkisi var mı tartışması?30 Eylül 2024 Pazartesi 13:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti