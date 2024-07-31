Limasol’da yanan araçta iki kişinin cansız bedeni bulundu

Limasol’da yanan bir araçta kömürleşmiş iki ceset olduğu saptandı.

Rum radyosu, olayın gece yarısı gerçekleştiğini, polisin bütün ihtimalleri dikkate aldığını duyurdu.

Habere göre, ihbar üzerine Kellaki-Pareklişa yolu paralelindeki toprak yolda yanan bir araç bulundu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen aracın tamamen yandığı, içerisinde kömürleşmiş iki de ceset olduğu belirlendi.

Teknolojik veri ve hizmet sağlayan mobil komuta istasyonunu ilk kez bu vakada kullanmaya başlayan Rum polisi, öncelikle olayın suç unsuru içerip içermediğini belirlemeye çalışıyor.

İlk bilgiler cesetlerden birinin aracın ön tarafında, diğerinin arka tarafında olduğu yönünde.