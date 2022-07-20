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Limasol'da yangın çıktı, kundaklama olduğu iddia edildi

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Limasol'da yangın çıktı, kundaklama olduğu iddia edildi. Bir İngiliz üslerine biri de RMMO’ya ait olmak üzere 7 uçar imkânın seferber edildiği yangın dün saat 20.00 sularında kontrol altına alındı.
Limasol'da yangın çıktı, kundaklama olduğu iddia edildi

Limasol’un “Agios Amvrosios” köyünde dün büyük bir yangın çıktığı, iki binanın tamamen kül olduğu ve iki kilometrekarelik alanın zarar gördüğü yangının yer ekipleri ve uçar imkânların yoğun müdahalesi ile gece saatlerinde kontrol altına alınabildiği bildirildi.

Alithia’nın “Yangın Felâketi Kundaklama… Agiu Amvrosiu Muhtarının Yangınla İlgili Şikâyeti” başlıklı manşet haberine göre köy muhtarı Stelios Grigoriu yangının, eskiden çöp alanı olarak kullanılan Agiu Amvrosio-Pahna arasındaki toprak yolun sonunda başladığı gerekçesiyle kundaklama sonucu çıktığını iddia etti.

Kuvvetli rüzgârın da etkisiyle Pahna ve Vuni bölgelerine doğru ilerleyen ve iki binanın tamamen kül olmasına sebep olan yangın tehdit ettiği münferit binalar polis yardımıyla boşaltıldı. Yangında Kıbrıs Rum Elektrik İdaresi’ne (AİK) ait elektrik direklerinin yanması sonucunda bölge köylerine bir süre elektrik enerjisi verilemedi.

Yer ekipleri dışında biri İngiliz üslerine biri de RMMO’ya ait olmak üzere 7 uçar imkânın seferber edildiği yangın saat 20.00 sularında kontrol altına alındı.

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