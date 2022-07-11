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Limasol'daki antik Amathounta sualtı parkı cumartesi günü ilk ziyaretçilerini ağırladı

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Kıbrıs'ın güney kıyısında bulunan Limasol'daki antik Amathounta limanında kurulan sualtı parkı cumartesi günü ilk ziyaretçilerini ağırladı.
Limasol'daki antik Amathounta sualtı parkı cumartesi günü ilk ziyaretçilerini ağırladı

Parkın açılışını yapan Ulaştırma Bakanı Yiannis Karousos, Akdeniz'in en eski limanlarından biri olan antik limanın kalıntılarının artık ziyaretçilere erişilebilir olduğunu vurguladı.

Ziyaretçiler maske ve dalış paletleri ya da özel dalış malzemeleri kullanarak dalış yapabilecekler. 

Bakan, alanda özel işaretler ve ziyaretçileri bilgilendirmek için bir uygulama bulunduğunu söyledi.

Karousos sualtı parkında dalış yaptı.

Kültür Bakan Yardımcısı Yiannis Toumazis, bugünün önemli bir gün olduğunu söyledi ve Kıbrıs'ın zengin bir sualtı arkeolojik geçmişi olduğuna dikkat çekti. Bu parkın Kıbrıs'ın turizmini geliştireceğini söyledi.

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