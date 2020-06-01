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Limasol’daki camiye düzenlenen ırkçı saldırıya Özersay’dan kınama: “Suçluların cezalandırılması elzemdir”

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Limasol’daki camiye düzenlenen ırkçı saldırıya Özersay’dan kınama: “Suçluların cezalandırılması elzemdir”
Limasol’daki camiye düzenlenen ırkçı saldırıya Özersay’dan kınama: “Suçluların cezalandırılması elzemdir”

Limasol’da bulunan Köprülü camiye yönelik ırkçı saldırı düzenlendi.

Limasol’daki caminin havlusunda benzin bombası atan saldırganlar dış cephesine de “Mülteciler, İslam istenmiyor” şeklinde ırkçı grafiti yazdı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, saldırıyı kınadığını ifade etti.

 

Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı formunda ortaya çıkan yaklaşımı kabul edilemez olarak niteleyen Özersay, “Rum yönetiminin bu olayların suçlularını bulup cezalandırması elzemdir” diyerek, Güney’deki yönetimi gereğini yapmaya ve caydırıcı bir tutum ortaya koymaya davet etti.

 

Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Limasol’da Köprülü camiye yönelik olarak yapılan saldırıyı kınıyorum. Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı formunda ortaya çıkan bu gerici ve çağdışı yaklaşımlar kabul edilemez. Rum yönetiminin bu olayların suçlularını bulup cezalandırması elzemdir, kendilerini gereğini yapmaya ve caydırıcı bir tutum ortaya koymaya davet ediyorum.”

 

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