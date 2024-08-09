Limasol'daki çifte cinayette ikinci kurbanın kimliği belirlendi

Limasol'da Temmuz ayı sonunda yanan bir arabada iki kurbanın bulunmasının ardından yürütülen çifte cinayet soruşturmasında ikinci cesedin kimliği Cuma günü tespit edildi.

Polis, bir hafta boyunca kimliği bilinmeyen ikinci kurbanın Slovakya'dan 38 yaşındaki David Chmelar olduğunu açıkladı. İki adam araç ateşe verilmeden önce öldürüldü.

19 ve 23 yaşlarındaki iki şüpheli cinayetlerle bağlantılı olarak tutuklandı ve şu anda sekiz günlük gözaltında tutuluyorlar. 1992-1998 model bir Opel Astra olan araç, Limasol bölgesindeki Pareklissia ve Kelaki arasındaki toprak yolda bulundu.

İlk kurban, Arakapas köyünden 39 yaşındaki Andreas Kouzoupis, polisin kayıp bir kişiyle ilgili bir ipucunu takip etmesinin ardından DNA testi ile tespit edildi. Limasol CID soruşturmayı yürütüyor ve yetkililer şu anda kurbanların son hareketlerini bir araya getirmek için bölgedeki CCTV görüntülerini topluyor ve analiz ediyor.



Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanı Marios Hartsiotis ve polis şefi Stelios Papatheodorou Limasol merkez polis karakolunda gelişmeler hakkında bilgilendirildi. Polis sözcüsü Christos Andreou, memurların eve dönmeyen ve kurbanlardan biri olabilecek kayıp bir kişiyle ilgili bilgileri değerlendirdiklerini belirtti.