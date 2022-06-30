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Limasol’daki hafif bir sismik aktivite cumartesi gününden beri sürüyor

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Kıbrıs Jeolojik Araştırma Dairesi Limasol'un deniz ve kara alanında 25 Haziran Cumartesi gününden bugüne kadar sürekli ancak hafif bir sismik aktivitenin devam ettiğini duyurdu.
Limasol’daki hafif bir sismik aktivite cumartesi gününden beri sürüyor

Kıbrıs Jeolojik Araştırma Dairesi Limasol'un deniz ve kara alanında 25 Haziran Cumartesi gününden bugüne kadar sürekli ancak hafif bir sismik aktivitenin devam ettiğini duyurdu.

İlgili basın açıklamasında, düzinelerce küçük ölçekli deprem meydana geldiği ve en büyüğünün Richter ölçeğinde 2,9 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Sismik aktivite, Yermasoyia'nın birkaç kilometre güneyindeki deniz boşluğundan, Ayios Athanasios'un kuzeyindeki kara alanına kadar olan alanı kapsıyor. Depremlerin yedisi Limasol sakinleri tarafından hafifçe hissedildi.

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