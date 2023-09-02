Limasol'daki ırkçı protestoda göçmenler saldırıya uğrarken 'polis hiçbir şey yapmadı'

Cuma gecesi Limasol'da düzenlenen göçmen karşıtı protesto, görünürdeki her şeyi yok etmekten çekinmeyen yaygın bir aşırıcılığı ve polisin durumu kontrol altında tutma konusundaki şok edici başarısızlığını ortaya koydu.



Halkın deniz kenarında dinlenmek için gittiği Molos bölgesi, protestocuların acımasızca Molotof kokteyli atması sonucu ateşe verilen araba ve motosikletlerle kısa sürede savaş alanına döndü.

Protestocuların camları kırmak için harekete geçmesi üzerine insanlar güvenlik için kaçmaya başladı ve yakındaki bir otele sığındı. Havai fişeklerin rastgele atıldığı ve şiddet sırasında kimsenin ölmemesinin mucizeden başka bir şey olmadığı sırada çocuklar ortalıktaydı.



Haydutlar "yanlış" ten rengine sahip herkesi hedef aldı. İşyerinin paramparça edildiğini gören Asyalı bir kadın kaldırımda otururken hıçkırıkları arasında konuşamadı ve sadece "dört çocuğum var" diyebildi. Göçmenlerin ülkeden gitmesini istediklerini haykıran protestocular kadının dükkanının kasasını kırdı ve ailesine göndermek istediği tüm parasını çaldı.

Protesto saat 20:00'de 200 kadar siyah giyimli isyancının "Kıbrıs Yunan'dır" diye bağırması ve "önce siyahlardan başlayacağız, sonra polis" sloganı atmasıyla başladı.



Protestocuların Anexartisias caddesine, Glastonos'a ve eski şehre doğru ilerlemesi ve arkalarında şehrin ana arterlerine yayılmış bir dizi yangın bırakmasıyla Molos'un ateş alanına dönmesi üzerine görevliler protestoyu kontrol altına almakta başarısız oldu.



Yürüyüşe beş dakikadan az bir süre kala, Molos sahilinde boş boş oturan Suriyeli bir adamın görüldüğü ve bir grup eşkıyanın ona doğru gelerek Kıbrıs'ta yeri olmadığını haykırarak acımasızca vurmaya başladığı çığlıkları duyuldu.

Polis hiçbir yerde görünmüyordu.



İsyancılar "onu denize atın, onu denize atın" diye bağırmaya devam etti ve bir sıçrama sesi duyuldu, ancak başka bir yabancı uyruklunun kendini kurtarmak için mi daldığı yoksa aşırılık yanlıları tarafından mı atıldığı belli değildi. Yüzlerce ses ve arka planda seken patlayıcılarla tam bir kargaşa sahnesi yaşandı.



Onu bıraktıktan sonra topallayarak uzaklaştı ve kafası karışmış bir şekilde yüksek sesle "Ben onlara ne yaptım?" diye düşündü.



İsyancılar sadece arkadaşları yürüyüşün geri kalanından geri kalmamaları için onları teşvik ettiği için ilerlediler.



Toplamda en az beş yabancı uyruklu kişi yaralandı. Cyprus Mail'e konuşan bir görgü tanığı, bir göçmenin yüzünden kanlar akarken görüldüğünü söyledi.



Yollar ateşe verilen çöp kutuları ve sokaklardaki yıkım nedeniyle kapanırken, bir polis memurunun şok içinde "Limasol bu gece yandı" diye mırıldandığı duyuldu. İnsanlar toplu taşıma araçlarının gelip gelmeyeceğini merak ederken, parçalanmış bir otobüs durağının camları kaldırımları kapladı - ancak polis sonunda bölgedeki trafiği kontrol etmeye başladı.



Göçmenlere yönelik hedefli saldırılar polis tarafından kontrol edilmedi ve Suriyeli bir berber dükkanı ve yemek yeri gibi yabancı uyruklulara ait işletmeler paramparça edildi.

Deniz kıyısında çok kültürlü işletmelerin bulunduğu bilinen bir gerçek olmasına rağmen, bölgede nöbet tutacak ve şiddet yanlısı protestocuları engelleyecek hiçbir polis memuru bulunmamaktaydı.



Dükkanlarının paramparça olduğunu gören bir grup Suriyeli olay yerine şok içinde baktı ve "burada beş polis arabası vardı ve hiçbir şey yapmadılar. Her şeyi gördüler." Yüzlerindeki şaşkın bakışlar, canilerin içeri daldığını gördüklerinde yaşadıkları dehşeti ele veriyordu.



Polisin meşhur su topu Aiantas orada boş boş duruyordu ve nihayetinde dekoratif bir aksesuar işlevi görüyordu. Bazı arka sokaklarda göz yaşartıcı gaz kokusu vardı, bu da bölgede itiş kakış yaşandığını gösteriyordu. Ancak nihayetinde Cuma gecesi bölgeyi kontrol eden polis değil, haydutlardı.



İronik bir şekilde, olay yerinde çok sayıda polis memuru ve isyan karşıtı üye vardı ama hepsi yanlış yerlerdeydi. Günün erken saatlerinde bir eylem planının yürürlükte olduğuna dair güvence verilmesine rağmen, polis yürüyüşü takip edemedi ve protestocuların göçmenlere saldırmak için dallanıp budaklanmasını engelleyemedi. Yüzlerinde kar maskesi olan adamların üzerlerinde ne olduğunu görmek için hiçbir kontrol yapılmadığında daha geniş bir kitlenin güvenliğini sağlamakta başarısız oldular.

Çevik kuvvet polisinin bölgeye yerleştirilmemesi ve su tankerinin kaldırımın yanına park edilmesi nedeniyle polis, bölgede faaliyet gösterdiği bilinen göçmenleri korumakta başarısız oldu.



Limasol emniyetinden üst düzey bir yetkilinin telsizden "protestocular eski limana ve marinaya doğru ilerliyor, bunun ne anlama geldiğinin farkındasınız" diye bağırdığı duyuldu. Yürüyüşün Molos sınırlarının dışına çıkması karşısında şok olmuş gibiydi.



Yemek yiyenler yemeklerini yarıda bırakıp restoranların arka taraflarına kaçışırken, keskin duman kokusu bölgeyi boğdu ve yayalar arasında havai fişek sesleri yükseldi. Birçok işyeri sahibi, kendileri, çalışanları ve mülkleri için korkuya kapılarak dükkânlarını erkenden kapattı.



Polis ayrıca kalabalık tarafından saldırıya uğrayan gazetecileri ve darp edilen ve ekipmanı yere düşen bir kameramanı korumakta da başarısız oldu.