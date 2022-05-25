Limasol’daki meydanın ismi Barış ve Dostluk Meydanı olarak değiştirildi

Limasol’da Kıbrıslı Türk çocukların da öğrenim gördüğü “Ayios Andonios İlkokulu” önünde bulunan meydanın isminin, çocukların önerisiyle, Türkçe ve Rumca yazılmış şekliyle “Barış ve Dostluk Meydanı” olarak değiştirildiği bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre Limasol Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çocukların bu talebiyle barışın ve sevginin en iyi elçileri olduklarını gösterdikleri kaydedilirken, pazar günü meydanın isminin değiştirilmesiyle ilgili bir etkinlik yapıldığı belirtildi.

Gazete, etkinliğe Leymosun Kültür Vakfı üyesi Kıbrıslı Türklerin de katıldığını yazdı.