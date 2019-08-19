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Limasol’daki Osmanlı eserleri dökülüyor

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Politis, Limasol’daki Eski Hamam, Taksim Sineması ve eski Kıbrıs Türk erkek okulunun yıkılmakta olduğunu, Limasol Belediyesi’nin ve Rum yönetiminin bu anıtları defterden sildiğini yazdı.
Limasol’daki Osmanlı eserleri dökülüyor

Haberi “Osmanlı Anıtları Karanlıkta… Tarihi Binalar Marangozhane ve Depoya çevrildi” başlığıyla aktaran gazete, her üç binanın da 1974 sonrasında Rum “göçmenlerin”, “göçmen” dernek veya kuruluşlarının kullanımına verildiğini, kullanıcıları tarafından marangozhaneye, depoya çevrilen binaların yıllar içerisinde hiçbir bakım görmediği için dökülmekte olduğunu, şimdiki kullanıcıları bu binaları boşaltmayı reddettiği için Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin de el atamadığını yazdı.

Limasol’daki Osmanlı eserlerinin “kötü yönetim örneği” olduğuna dikkat çekilen habere göre on yıllarca hiçbir tamir-bakım görmeyen “Eski Hamam” olarak bilinen Osmanlı hamamının statüsü ilk kez 2017’de değiştirilmeye çalışıldı. O dönemde, Kültürel Miras Teknik Komitesi aracılığıyla restore edilebilmesi için hamam Limasol Belediyesi’ne verilmek istendi.

Rum İçişleri Bakanlığı “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”nin yeşil ışık yakması ve zamanın Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis’in Teknik Komite eş başkanları Ali Tuncay ve Takis Hacidimitriu ile temasa geçmesine karşın, hamamı “Vasilik” ile yaptığı “kira sözleşmesi” ile kullanan Rum kendisine başka bir Türk malı verilmeden binayı boşaltmayı reddetmesi, AB’nin de projeyi finanse etmek için özel şahıs ile yapılan kira sözleşmesinin iptalini şart koşması nedeniyle girişim başarısız oldu.

Hamamın yıllardır bakım görmemesi yanında, Rum kullanıcısı tarafından yabancı ve çoğu kalitesiz malzemeyle yapılan müdahaleler nedeniyle çehresinin değiştiği vurgulanan haberde, en kısa sürede yabancı müdahalelerin binadan kaldırılması ve restore edilmesinin zaruri olduğuna işaret edildi.

Gazeteye göre hamam binasının belirli yerlerinde, gelişigüzel kapatılmaya çalışılmış derin bir çatlaklar var. Özellikle binanın kuzeybatı bölümündeki duvar ve tavan, bu bölümdeki kubbeyi de etkileyecek şekilde kaymış durumda.

Aynı sıkıntının, 1958-59’a tarihlenen Taksim Sineması’nda da yaşanmakta olduğuna dikkat çekilen habere göre, 1974’ten sonra “Apollon” adı verilen sinema binası, kira sözleşmesi ile kullanımına verilen çok yaşlı bir Rum tarafından depo olarak kullanılıyor. Yaşlı Rum binadan çıkmayı reddediyor ve Limasol Belediyesi’nin binayı, AB’den sağladığı ödenekle kültür alanı haline getirme projesini engelliyor.

Limasol eski Kıbrıs Türk erkek okulunun bugün, metal levhaların ve mobilya satış mağazasının arkasına saklanmış kaldığına işaret edilen haberde, 1974 sonrasında okul binasının bir kısmının marangozhaneye dönüştürüldüğü, bir diğer parçasının da “Vasilik” tarafından iki “göçmen” örgütüne verildiğini ancak bugün ana bölümünün bitişikteki mobilya satış mağazası tarafından marangoz deposu olarak kullanıldığı, diğer kısımlarının terk edilmiş olduğu belirtildi.

Gazete, binanın Rum yönetimi ve yerel yönetim makamı tarafından unutulmuş durumda olduğunu, 1974 sonrasında Rum göçmen ve göçmen örgütlerine verilmesinden sonra bir daha hiç ilgilenilmediğini kaydetti.  

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