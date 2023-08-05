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Limasol'daki yangın kısmen kontrol altına alındı

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Limasol'a bağlı Alasa bölgesinde bugün öğle saatlerinde çıkan ve büyük bir alana yayılan yangın kısmen kontrol altına alındı.
Limasol'daki yangın kısmen kontrol altına alındı

Limasol'a bağlı Alasa bölgesinde bugün öğle saatlerinde çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığı haber verildi.

Yangın söndürme çalışmalarının gece boyunca süreceğini duyuran Rum haber kaynakları, ilk tahminlere göre yangın sonucunda 2,5-3 kilometre karelik bir alanın yandığını kaydetti.

Haberde Ürdün'den hava araçlarının sabah erken saatlerde yangına müdahale etmek için Güney Kıbrıs'a geleceği de belirtildi. Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis açıklamasında Kıbrıslı Türklerin de yangın nedeniyle yardım teklifinde bulunduklarını söyledi.

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