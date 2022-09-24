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Limasol'daki Yangın Söndürülemedi

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Limasol’a bağlı Alassa köyünde dün öğle saatlerinde çıkan büyük yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Limasol'daki Yangın Söndürülemedi

Fileleftheros ve diğer gazeteler ile internet sitelerine göre Rum İtfaiye Teşkilatı’nı alarma geçiren yangın dün akşam saatlerine kadar bir buçuk kilometre karelik alanda ve bir kereste deposu ile eski araba dönüşüm tesiste etkili oldu. Tesisteki onlarca eski araba kül olurken zaman zaman patlamalar meydana geldi. yoğun duman yüzünden  Alassa-Limasol yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Zor arazi şartlarında ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devam eden yangına 8 hava aracı ve kalabalık yer ekibi ile müdahale ediliyor. Akşam saatlerinde “kontrol edilebilir” olduğu açıklanan ancak yer ekiplerinin soğutma ve olası yeniden alevlenmelere müdahalelerine gece boyunca da devam ettiği yangına, günün ilk saatlerinden itibaren hava araçları da yeniden müdahale etmeye başladı. Alassa muhtarı bunun, son bir buçuk ay içerisinde çıkan 4’üncü yangın olduğuna dikkat çekerek yangının çıkma sebebinin kundaklama olduğu görüşünü ısrarla vurguladı.

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