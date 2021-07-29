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Limasollu Bir Kişi Bitcoin Alırken 49 Bin Euro Dolandırıldı

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Limasollu Bir Kişi Bitcoin Alırken 49 Bin Euro Dolandırıldı
Limasollu Bir Kişi Bitcoin Alırken 49 Bin Euro Dolandırıldı

Rum kesiminde Limasol sakini 43 yaşındaki bir şahsın, internet üzerinden “hiç görmediği bir bitcoin’e” 49 bin Euro yatırım yaptığı ve dolandırıldığı haber verildi.

Bahse konu şahsın bu yılın başında internet üzerinden tavsiye almak için yatırımlarla ilgilendiğini bildiği bir kişiye başvurduğunu ve şahısların, dolandırılan kişinin yatırım yapması ve kazanç elde etmesi için çevrimiçi kripto para borsalarında dijital hesap oluşturması konusunda hemfikir olduklarını yazan Fileleftheros, dolandırılan kişinin, tavsiye aldığı kişinin yönlendirmesiyle 5 kez kredi kartıyla 49 bin Euro’luk ödeme yaptığını belirtti.

Bahse konu kişinin, kendisinden daha fazla para talep edilmesi üzerine, tavsiye aldığı kişiyi telefonla aradığını yazan gazete, şahsın, bu kişinin internetteki bahse konu hesapla hiçbir ilgisinin olmadığını ve dolandırıldığını tespit ettiğini ekledi.

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