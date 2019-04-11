Limasollu “George” isimli şahıstan 8 gündür haber alınamadığı bildirildi.
Detay Gazetesi'ne ulaşan George’un yakınları, George’un başına bir şey gelmiş olabileceğinden endişe duyuyor.
George’un arkadaşları George'un kuzey Kıbrıs'ta olabilecğeini de belirttiler.
İşte o mesaj;
“Siyah Suzuki marka, KWN 606 plakalı bir araçla evden ayrıldı. Kendisi yüzmeyi çok sevdiği için deniz kenarlarında, sahil çevrelerinde bulunma ihtimali çok yüksektir.
Görenlerin 0035799144664 numaralı telefona ulaşması rica olunur.”
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