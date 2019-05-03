Limonlu pasta tarifi sıra dışı lezzet arayanlar buraya!

Evde farklı çok tatlı olmayan bir pasta tarifi arıyorsanız limonlu pasta tarifi tam olarak size göre olabilir! İşte evde limonlu pasta yapmanın püf noktaları!

Evde yapabileceğiniz sizi çok uğraştırmayacak bir lezzet olan limonlu pasta tarifini bir araya getirdik. Evde hem kolay bir şekilde hem de lezzetine doyum olmayan bir pasta denemeye ne dersiniz? İşte evde limonlu pasta paymanın püf noktaları elmaelma.com okurları için! Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler; 3 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 adet limon kabuğu rendesi, 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 2 paket vanilya,

1 adet limon kabuğu rendesi, 1 paket kabartma tozu, 1,5 - 2 su bardağı un, 1 paket krem şanti, 1 adet limon kabuğu rendesi, 1 su bardağı soğuk süt yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Pandispanyayı hazırlamak için yumurtaları şekerle birlikte kremamsı bir kıvam alana kadar güzelce çırpın. Ardından üzerine vanilya ve limon kabuğunu ilave edin, güzelce çırpın. Un ve kabartma tozunu eleyerek ilave edin ve spatula yardımıyla karıştırın. Yağlanmış 20 ya da 24 cm'lik kelepçeli kek kalıbına ya da yağlı kağıt serili borcama kek harcını aktarın.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika kontrollü bir şekilde pişirin. Ardından fırından alıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Kreması için limon kabuğu rendesi, tereyağı ve vanilya hariç tüm malzemeleri bir tencerenin içerisine alın ve kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Kıvam alınca göz göz olunca ocaktan alın ve içerisine vanilya, tereyağı, limon kabuğu ilave edip karıştırın. Soğuması için oda sıcaklığında bekletin. Krem şantiyi soğuk süt ve limon kabuğu rendesiyle birlikte güzelce çırpın. Buzdolabında üzeri kapalı bir şekilde soğumaya bırakın.

Birleştirmek için;

Pandispanyanızı ortadan ikiye bıçak yardımıyla dikkatli bir şekilde kesin. Orta kısmına kremanızı güzelce sürün. Diğer pandispanyayı da üzerine koyun. Soğumuş olan krem şantiyi pastanızın üzerine güzelce yayın. Pastanızı buzdolabında en az 1 saat, ideali 1 gece dinlendirin. Ardından dilimlere ayırdıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.