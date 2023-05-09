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‘Lionel Messi, Al Hilal transferi kesinleşti’ iddiası! Dudak uçuklatan rakam…

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Messi'nin yeni durağı belli oldu! Suudi Arabistan'da ne kadar kazanacak? Fransa'da yapılan haberlere göre, dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Messi, PSG'den ayrılıp Al-Hilal takımına muazzam bir transfer yapacak.
‘Lionel Messi, Al Hilal transferi kesinleşti’ iddiası! Dudak uçuklatan rakam…

Fransa’da yapılan haberlere göre, Lionel Messi’nin Paris Saint-Germain’den Suudi Arabistan takımı Al-Hilal’e yaz transfer dönemi için yapacağı dev transfer kesinleşti.

Dünya futbolunun en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Messi, Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımıyla rekor bir sözleşme imzalayacak. Bu transfer, rakip takım Al-Nassr’da oynayan Cristiano Ronaldo ile rekabetini yeniden canlandıracak.

AFP’nin bildirdiğine göre, müzakerelere yakın bir Suudi kaynağı salı sabahı yaptığı açıklamada, transferin “muazzam” olduğunu ve artık kesinleştiğini doğruladı. Kaynak, ismini vermeden konuşarak Messi’nin gelecek sezon Suudi Arabistan’da oynayacağını ve transferin artık kesinleştiğini söyledi.

 

MESSI’NIN ARABİSTAN ZİYARETİ OLAY OLMUŞTU

L’Equipe’in Pazartesi günü yaptığı haberde, Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası’nı kazanan Lionel Messi’nin, Körfez ülkesi Suudi Arabistan’tan teklif aldığı ve geçtiğimiz hafta ülkeye yaptığı izinsiz seyahat sırasında bu konunun da tartışıldığı bildirildi. Bu nedenle Paris Saint-Germain tarafından cezalandırılan Messi, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamanın ardından dün antrenmanlara geri döndü.

Paris Saint-Germain’in yıldızı Lionel Messi, eşi Antonela Roccuzzo ve oğulları ile Suudi Arabistan’ı ziyaretlerinde görüntülendi. 

MESSI’NIN, AL-HILAL’DEN KAZANACAĞI PARA…

Eski Barcelona oyuncusu Lionel Messi’ye sunulan sözleşme, iddialara göre iki sezonu kapsıyor ve potansiyel olarak üçüncü bir sezonu da içeriyor. Messi, tahmini 500 milyon ile 600 milyon Euro arasında rekor bir ücret kazanacak. Ancak, eski Barcelona oyuncusu iddialara göre hala Avrupa’dan gelebilecek herhangi bir teklife öncelik veriyor çünkü 2024 Copa America’ya kadar en yüksek seviyede oynamak istiyor.

Ancak kaynak, ismini vermeme şartıyla AFP’ye, “Suudi Arabistan’a transferi tamamlandı. Orada oynayacak” dedi. Haber ajansı PSG ile iletişime geçti ve kulüp yetkilileri, oyuncularının sözleşmesinin gelecek ay sona ereceğini söyledi.

 

EŞİ ARABİSTAN’A SICAK BAKMIYOR

Haberlere göre, Messi’nin, eşi Antonela Roccuzzo ve üç çocuğu Thiago (10), Mateo (7) ve Ciro (5) ile Orta Doğu’ya taşınmaya isteksiz olduğu ve Avrupa’da kalmayı tercih ettiği belirtiliyor. Messi’nin geleceği hakkında ailesiyle konuştuktan sonra kararını sezon sonuna kadar beklemeye hazır olduğu ve endişelerinin giderek azaldığı ancak şimdi Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a taşınmaya karar verdiği bildiriliyor.

MESSI’NİN BARCELONA TRANSFERİ ZORA GİRDİ

Ayrıca, yıldızın, eski kulübü Barcelona’daki finansal durumu gözlemlediği ve Avrupa’da kalmayı tercih ettiği söyleniyor. Ancak, İspanya’ya geri dönme ihtimali artık kapalı görünüyor. Messi’nin efsanevi kariyerinin çoğunu geçirdiği Barcelona, yeni oyuncuları veya sözleşme uzatmaları için kaydedilmiş olan mevcut oyuncuları kaydetmek için yaklaşık 175 milyon sterlin bulmak zorunda.

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