Lionel Messi hem kupaya yürüyor hem de rekorlar kırıyor!

Arjantin Milli Takımı formasıyla Dünya Kupalarında 25. maçına çıkan Lionel Messi, Lothar Matthaus'a ait olan Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu egale etti.

2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan karşısında sahaya çıkan Arjantinli Lionel Messi, turnuva tarihinde en fazla forma giyen futbolcu rekoruna ortak oldu.

35 yaşındaki futbolcu, Güney Afrika 2010, Brezilya 2014 ve Rusya 2018’in ardından Katar 2022’de toplam 25 maça çıkarak bu alanda Alman futbolcu Lothar Matthaus’a ait rekoru egale etti.

Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta’yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası’nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etti.

Arjantinli yıldız, aynı Dünya Kupası’nda 5 gol atan en yaşlı futbolcu olarak da tarihe geçti.

ARJANTİN YARI FİNALDE YİNE KAYBETMEDİ

36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin, turnuvada oynadığı 6. yarı final maçından da galibiyetle ayrıldı.

“Tangocular” turnuvada son 4 takım arasında yer aldığı 1930, 1978, 1986, 1990 ve 2014’te rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

1978 ile 1986’da şampiyonluğa ulaşan, 1930, 1990 ve 2014’te ise ikincilikle yetinen Arjantin, Hırvatistan’ı mağlup ederek yarı finaldeki 6. mücadelesinden galip ayrılmış oldu.

RUSYA 2018’İN RÖVANŞINI AYNI SKORLA ALDI

Rusya 2018’de rakibiyle oynadığı grup maçını 3-0 kaybeden Arjantin, Katar 2022’de aynı skorla sahadan galip ayrıldı.

Arjantin, Dünya Kupası’nda oynadıkları maçlarda Hırvatistan karşısında ikinci galibiyetini elde etti.

MESSI, KRALLIK YARIŞINDA MBAPPE’Yİ YAKALADI

Lionel Messi, Hırvatistan’a attığı penaltıyla turnuvadaki gol sayısını 5’e çıkardı.

Arjantinli futbolcu, 5 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Paris Saint-Germain’den takım arkadaşı Fransız Kylian Mbappe’yi yakaladı.

Messi, kupada üç golün de pasını verdi.