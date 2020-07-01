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Lionel Messi kariyerinin 700. golünü Atletico Madrid'e attı

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Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Atletico Madrid'e attığı golle, kariyerinin 700. golünü atarak ulaşılması zor bir rekora imza attı
Lionel Messi kariyerinin 700. golünü Atletico Madrid'e attı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, 33. hafta maçında Atletico Madrid'le 2-2 berabere kaldıkları maçta attığı golle 7. kez dalya dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında kazanılan penaltıyı 50. dakikada ağlara göndermeyi başaran Arjantinli futbolcu, profesyonel kariyerinin 700. golüne imza attı.

Lionel Messi, kariyeri boyunca attığı gollerin 441'ini La Liga'da, 67'sini ulusal kupa müsabakalarında, 114'ünü Şampiyonlar Ligi'nde, 5'ini FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, 3'ünü UEFA Süper Kupa'da, 70'ini de Arjantin Milli Takımı'nda atmayı başardı.

2012'de kulüp ve milli takım formasıyla ulaştığı 91 golle, "bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu" ünvanına sahip oldu.

Arjantinli oyuncu, 480 karşılaşmada 441 kez fileleri havalandırarak, "İspanya La Liga'nın en skoreri" ünvanını elde etti.

Messi, bordo-mavili formayı en çok giyen ikinci futbolcu

30 Ocak 2020'de İspanya Kral Kupası'nda Leganes'i 5-0 yendikleri maçta 2 gol atarak 500. galibiyetine ulaştı.

Atletico Madrid karşısında 724. kez Barcelona formasıyla sahaya çıkan Messi, bordo-mavili formayı Xavi'den (769) sonra en çok giyen ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.

Barcelona'da 630 gol atan Lionel Messi, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olurken, yaptığı 272 asistle de bu alanda zirvede yer alıyor.

Messi, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarında olmak üzere toplam 5 kez Ballon D'Or ödülünü kazandı.

Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez kupa sevinci yaşadı

Barcelona formasıyla toplamda 10 kez La Liga şampiyonluğu yaşayan Arjantinli futbolcu, 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 kez UEFA Süper Kupası 3 kez de FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşadı. 

Toplamda 6 kez yılın futbolcusu ödülüne layık görülen Arjantinli yıldız, UEFA tarafından 2011 ve 2015 yıllarında Avrupa'nın en iyi oyuncusu seçildi.

İspanya La Liga'da 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, İspanya Kral Kupasında 3 ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda 1 kez olmak üzere toplam 16 kez gol kralı olan Messi, 10 kez de La Liga'da sezonun oyunusu ödülüne layık görüldü.

Bu sezon 6'sı Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 37 maçta forma giyen Messi, takımına 27 gol, 21 asistlik katkı yaptı.

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