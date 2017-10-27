Lıons Kulüpleri, 20 ünite kan topladı

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü ile Girne Özgür Ada Lions Kulübü, Dünya Hizmet Günü nedeniyle Lefkoşa’da kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kulüplerin yaptığı açıklamaya göre, sanayi bölgesinde bulunan Sanayi Odası önüne getirilen Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kan Bağışı Otobüsü’nde bulunan ekipler 10.00-15.00 saatleri arasında gönüllü vatandaşlardan 20 ünite kan topladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın katkısı ve Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Dönem Başkanı Özlem Odabaşı Vardan ve Girne Özgür Ada Lions Kulübü Dönem Başkanı Fisun Özsun, kan bağışının önemine işaret ederek, halkı yıl boyunca düzenli kan bağışında bulunmaya davet etti.

Konuşmalarda, Lions kulüplerinin amaçları arasında bulunan toplumsal bir sorumluluğun gereği olarak kan bağışı etkinliği düzenlendiğine işaret edilerek, bu etkinliğin düzenlenmesine katkısı olanlara teşekkür edildi.